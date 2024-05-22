شكرا لقرائتكم خبر يوم غاضب في محاكمة شراء صمت الممثلة الإباحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نيويورك على خلفية منح أموال لممثلة إباحية من أجل عدم تحدثها يوما مشحونا، حيث أخلى القاضي قاعة المحكمة من أعضاء هيئة المحلفين والصحافة، كما وبخ شاهدا.

وبدا القاضي خوان ميرشان غاضبا بصورة واضحة خلال استجواب شاهد الدفاع روبرت كوستيلو، لأنه بدا أنه يشكك في سلطة ميرشان، واستمر كوستيلو، الذي وضعه فريق دفاع ترمب على منصة الشهود للهجوم على مصداقية شاهد الادعاء الرئيسي مايكل كوهين، في الإجابة عن عدة أسئلة عقب قبول ميرشان اعتراض الادعاء.

وقال القاضي لكوستيلو، المدعي الاتحادي السابق، إنه غير مسموح له بالاستمرار في الإجابة عن الأسئلة بعد قبول اعتراض الادعاء، وبعد ذلك أصدر ميرشان أوامره لأعضاء هيئة المحلفين بالخروج من قاعة المحكمة، وقال لكوستيلو «شاهد ترمب، إنه يريد الحفاظ على اللياقة في قاعة محكمته»، وعندما استمر كوستيلو في تهجمه على القاضي، قال ميرشان غاضبا «هل تحدق بي؟ وبعد ذلك أمر بإخلاء قاعة المحكمة.

وكشفت نصوص المحادثات في المحكمة أن ميرشان منع التعليق على قرارته، وهدد بإزاحة كوستيلو عن منصة الشهود إذا لم يغير سلوكه، وقد سمح للصحفيين والمراقبين بدخول قاعة المحكمة مجددا بعد دقائق، وتواصل الاستجواب، وقال محامو ترمب إنهم لا يعتزمون دعوة أي شهود آخرين بعد كوستيلو.

ومن المتوقع عقد المرافعات الختامية في 28 مايو الحالي، وقد اتهم مكتب الادعاء العام في نيويورك ترمب بالرغبة في تحسين فرصه في الفوز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016، من خلال دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.