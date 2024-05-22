الجريدة: تفاؤل أميركي بقرب ولادة خريطة طريق سعودية للمضي بالضمانات الأمنية والتطبيع مع اسرائيل

تحدثت مصادر دبلوماسية غربية نقلاً عن أجواء أميركية حول تحقيق تقدم إيجابي ومتسارع لتبييض خريطة طريق اتفاق أميركي مع السعودية وهي من جزأين، الأول يشمل التفاهمات الثنائية بين الجانبين وما يتصل باتفاق حول الأمور الدفاعية والأمنية ذات البعد الاستراتيجي، والملف النووي السلمي للمملكة، أما الجزء الآخر فيتكامل مع الأول، لكن مع التأكيد على إظهاره بشكل منفصل عنه، وهو مسار تطبيع العلاقات السعودية ــ الإسرائيلية، وهنا أوضحت المصادر الدبلوماسية لـ «الجريدة» الكويتية أن الأميركيين مقتنعون باقتراب الوصول إلى صيغة حلّ، خصوصاً أن السعوديين يؤكدون حرصهم على أن يكون المدخل إلى ذلك هو وقف حرب غزة، وانسحاب الإسرائيليين من القطاع، مقابل إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية وتجديدها، على أن تكون هي الطرف المسيطر على المنطقة التي أدارتها حركة حماس منذ 2007، وبدعم من دول عربية وأوروبية.

وينبع التفاؤل الأميركي بقرب الوصول إلى ترتيب اتفاق بين السعودية وإسرائيل، من كون ما يؤخر تلك الخطوة هو بعض التفاصيل البسيطة، المتصلة بتحفظات إسرائيلية. وتشير المصادر إلى أن المملكة في حال وصلت إلى إبرام اتفاقات الضمانات الأمنية الأميركية، ستكون مستعدة للسير في مسار التطبيع مقابل تعهد أميركي واضح باعتماد خريطة طريق لإعلان حل الدولتين، ما يعني التراجع عن شرط تأجيل أي تطبيع أو اتفاق إلى ما بعد إقامة الدولة الفلسطينية.