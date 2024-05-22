مصر: السلام مع إسرائيل التزام دولة لكن الشعب ملتزم بفكرته وتقاليده

الشارقة - اميمة ياسر - قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن السلام مع إسرائيل هو التزام دولة، بينما الشعب ملتزم بفكرته وتقاليده.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الشعب يدرك أن الدولة تنفذ التزاماتها ولا مانع في ذلك، بينما المواطن نفسه غير مُجبر على ذلك.

وأشار إلى أنّ الدولة المصرية لم تمارس أي ضغط على نقابة الصحفيين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو تلغي العقوبات التي صدرت في هذا الصدد (متحدثًا في هذه الجزئية بصفته كان نقيبًا للصحفيين لأكثر من ولاية سابقة.

وشدد على أن إسرائيل عليها أن تدرك أن المصريين محافظون على السلام نظرًا لالتزام الدولة بهذا المسار، مؤكدا أن الأمن القومي المصري لن يكون ثمنه أبدا المحافظة على السلام مع أحد. ونوه بأنّ الأمن القومي المصري والالتزام بمصالح القضية الفلسطينية أمران قطعت فيهما الدولة مسيرة تمتد لـ76 سنة، موضحًا أن البعض توهم أن مصر خرجت من المشهد.

ووصف من فوجئ بالدور الذي لعبته وتلعبه مصر إزاء الأزمة الراهنة في قطاع غزة هو شخص لا يعرف مصر جيدًا.