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تراجع شعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين

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ياسر رشاد - القاهرة - أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" وخدمة "إبسوس" أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت بين الأمريكيين إلى 36%، وهي الأدنى منذ نحو عامين .

وأظهر الاستطلاع الذي أجري على مدار أربعة أيام بين 17 و 20 مايو، وأغلق يوم الاثنين، أن 36% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن الوظيفي كرئيس، انخفاضا من 38% في أبريل.

ووفقا للبيانات المقدمة، فإن آخر مرة كان فيها تصنيف الرئيس الأمريكي عند هذا المستوى المنخفض كان في يوليو 2022.

وأشار 23% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يعتبرون حالة الاقتصاد هي المشكلة الأكثر خطورة في الولايات المتحدة، فيما يهتم 21% بشكل أساسي بمشكلة التطرف السياسي، و13% يهتمون بالهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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