الملك سلمان بن عبدالعزيز الاكثر بحثًا على جوجل لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مؤشرات جوجل لليوم الثاني على التوالي، حيث بحث عنه الملايين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بسبب حالته الصحية والتي كشف عنها الديوان الملكي مؤخرًا.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خرج أمس ليطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعبر الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لكل من سأل عن العاهل السعودي للاطمئنان على صحته، داعياً المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية".

جاء ذلك عقب ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس، التي تناولت مُجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، ولاسيما ما يتصل بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والدفع بمسارات العمل الثنائي والمتعدّد مع الدول الشقيقة والصديقة للمملكة نحو آفاقٍ أوسع على مختلف الأصعدة والمجالات.. وفق لما نقلته وسائل الإعلام السعودية.

يذكر أن الديوان الملكي السعودي كان قد أصدر في وقت سابق من يوم الأحد الماضي، بيانا بشأن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث قال إنه "سيخضع لبرنامج لعلاج التهاب في الرئة".

وجاء في البيان الأتي:"استكمل خاد الحرمين الشريفين الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وتبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي، حتى يزول الالتهاب".