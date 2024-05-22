"إسرائيل اليوم": حزب الله نجح في تحقيق الحلم العربي المتمثل في اقتلاع الإسرائيليين من "ديارهم"

اشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية الى ان "حزب الله نجح في تحقيق الحلم العربي المتمثل في اقتلاع الإسرائيليين من "ديارهم" وخلق لاجئين في أراضي "إسرائيل" حيث وصل عددهم إلى 100 ألف لاجئ".

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