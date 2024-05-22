في صحف اليوم: محاولات لترتيب زيارة عاجلة للودريان إلى بيروت وقمة أميركية فرنسية قريبة تتضمن ملف لبنان

علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر سياسية بارزة، أنّ محاولات فرنسية تجري حاليًا لترتيب زيارة عاجلة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان لـ"تحريك المياه الراكدة وإعطاء دفع لمهمّة اللجنة الخماسية التي بدأت تترنح".

وذكرت هذه المصادر، أنّ "تحرّك المجموعة الخماسية على مستوى السفراء الخمسة تمّ تعليقه حالياً، ولن نشهد في الفترة المقبلة اجتماعات لجميع الأعضاء لا بين بعضهم البعض ولا مع كتل أو شخصيات، لأنّ بيانهم الختامي الذي صدر عنهم كان بمثابة خلاصة لعملهم الجماعي، أما ما يحصل حالياً فهو اجتماعات فردية، بمبادرة من البعض منهم بالتنسيق والتفاهم مع أعضاء المجموعة الخمسة، حتى لا يبرز الصدام في ما بينهم اكثر".

وفي هذا الإطار، زار أمس وفد من تكتل "الاعتدال الوطني" السفير المصري في لبنان علاء موسى، حيث قالت مصادر تتبعت الاجتماع لـ"الجمهورية"، أنّه تخلّلته "جوجلة" للمعطيات المتوافرة لدى المجموعة الخماسية وتكتل "الاعتدال الوطني" لتحريك المسار الرئاسي. واستوضح الوفد من السفير بعض النقاط التي وردت في بيان السفراء الخمسة بعد اجتماعهم الاخير في مقر السفارة الاميركية، خصوصاً لجهة تحديد البيان مهلة نهاية ايار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وحسب معلومات الصحيفة، أوضح السفير موسى انّ تضمين البيان هذه الفقرة جاء بناءً على تمني إحدى الكتل الأساسية، لكنه لم يسمِّها. وأسهب موسى في شرح الاجواء الإقليمية الساخنة، مشيراً الى احتمال كبير لتوسيع الحرب في المنطقة نتيجة تمسّك رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتنفيذ وعوده بإعادة اللاجئين في شمال فلسطين الى مستوطناتهم القريبة من الحدود اللبنانية.

وكشف موسى، بحسب معلومات "الجمهورية"، عن قرب انعقاد قمة اميركية ـ فرنسية سيكون لبنان من ضمن مواضيع البحث خلالها، ما يُحتّم مسارعة القوى السياسية اللبنانية الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً وانّ الادارة الاميركية ستنشغل ابتداءً من حزيران المقبل بإنتخاباتها الرئاسية.

لكن السفير موسى لاحظ وجود "ليونة ومرونة" لدى بعض الكتل النيابية، وتمنّى على تكتل "الاعتدال" معاودة اتصالاته بهذه الكتل لتحريك الجمود في الملف الرئاسي، وفق "الجمهورية".

ولاحظ اعضاء التكتل انّ السفراء الخمسة يقومون بجولات فردية على بعض القوى اللبنانية "الصديقة" لتليين المواقف بحكم "المَونة" عليها. وخلصوا الى انّ الرهان على ايجابيات ما زال قائماً قبل دخول المنطقة في محظور توسع الحرب وانصراف الدول المعنية الى الاهتمام بشؤونها الملحّة.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "اللجنة الخماسية حاولت العمل على محاولة تمرير رئاسة الجمهورية في الوقت الدقيق كي تسحب الرئاسة من الملفات الشائكة الموضوعة على طاولة التفاوض (بشأن الحرب على غزة والوضع في الجنوب). وبذلك يتحول الرئيس مفاوضاً، ويخفّ الضغط على الوضع اللبناني، بإبعاده عن التجاذبات الإقليمية. لكن المحاولة أُجهضت سريعاً لاعتبارات داخلية وخارجية. في حين أن ملف الجنوب مرتبط أصلاً بحرب غزة العسكرية، ولم يعد أي فريق غربي، وخصوصاً الفرنسي، يتحدث بغير ذلك، بعد الاقتناع بأن حزب الله يمسك بورقة الجنوب".

وأوضحت أنّه "تحولت أنظار الموفدين الغربيين الى ملف النازحين كونه الملف الذي تستطيع اوروبا ان تكون اكثر فاعلية فيه. لذا بات الكلام يتركز حول صفقة متكاملة تشمل الوضع اللبناني برمته، وأعيد ربطه بملف المنطقة، بحيث توضع سلة حلول تطاول اكثر من دولة، اذا ما نضجت الترتيبات لغزة على مدى الاشهر المقبلة. لكن اذا كان الربط المزدوج بغزة، وبما ينتظره الاسرائيليون من الولايات المتحدة المقبلة على انتخابات رئاسية وابتزاز الجانبين الديموقراطي والجمهوري حتى الاشهر الاخيرة الحاسمة، فإن ذلك يعرّض لبنان لان يصبح اكثر هشاشة، مع تفاقم عناصر الانهيار الداخلية، ولا سيما ان مرحلة الانتظار الاساسية أضيف اليها عامل دقيق، مع وفاة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي التي سترخي بظلها على حرب غزة ولبنان وكل الترتيبات التي كان التفاوض سائراً فيها، اضافة الى دخول الغرب في مرحلة الرئاسة الأميركية وانشغالات اوروبا بانتخاباتها وأوكرانيا، في وقت تسعى فيه اسرائيل الى الإفادة اكثر من الوقت الضائع للتمسك بما تريده لمستقبل غزة".