بلينكن: الشعب الإيراني أصبح بوضع أفضل بعد موت رئيسي ونحن لسنا حزينين على وفاته

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "الشعب الإيراني أصبح بوضع أفضل بعد موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

واشار بلينكن في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، ردا على سؤال السناتور تيد كروز حول التعازي الرسمية التي أرسلتها الخارجية الأميركية إلى طهران، الى اننا "بالتأكيد لسنا حزينين على وفاته".

وفي الوقت نفسه، أشار كروز إلى أنه "من المخجل أن يتم تنكيس الأعلام في مقر الأمم المتحدة في جنيف حدادا على وفاة الرئيس الإيراني".

كما سأل كروز عما إذا كان يعتقد أن "العالم أصبح أفضل" بعد وفاة رئيسي، فرد بلينكن: "بالنظر إلى الأشياء الفظيعة التي تورط فيها كقاض وكرئيس، سأقول نعم، من الممكن أن يكون الشعب الإيراني في وضع أفضل".

بدوره، انتقد السناتور جون باراسو وزارة الخارجية بسبب تعازيها، واصفا مثل هذا القرار بأنه "خطأ فادح"، فأشار بلينكن، الى اننا "أعربنا عن تعازينا الرسمية، ونحن نفعل ذلك عندما تفقد الدول قادتها سواء كانوا أعداء أم لا".