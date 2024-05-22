هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه في طهران: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة حتّى نحرر كل أرضنا

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، خلال مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه في طهران، إلى "اننا جئنا اليوم إلى طهران باسم شعبنا وغزة العزة لنقدم واجب العزاء".

ولفت إلى أنّ "الرئيس الإيراني الراحل أكد أن القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة هي خيار استراتيجي، وأكد أن طوفان الأقصى هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني، وأكد خلال لقائنا به في رمضان أن المقاومة في فلسطين هي الجبهة الأولى لمحور المقاومة".

وشدد هنية على أنّ "شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة لهذا العدو حتى نحرر كل أرضنا والقدس المباركة في القلب منها"، وقال: "نحن مطمئنون إلى أن الجمهورية ماضية في سياستها وثوابتها برعاية قائدها في دعم فلسطين والمقاومة".

ويحتشد الإيرانيون في جامعة طهران ومحيطها حيث سيؤم المرشد الاعلى السيد علي خامنئي الصلاة على جثمان رئيسي ورفاقه.

وقضى رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما الأحد في حادث تحطم مروحية في شمال غرب إيران، بعد أن كانت متّجهة إلى مدينة تبريز بعد تدشين مشروع سد على الحدود مع أذربيجان.