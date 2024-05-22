وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: نعتقد أن الحرب في غزة لا زالت بعيدة عن نهايتها

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن "دخول المساعدات إلى غزة متوقف بشكل كبير بسبب إغلاق المعابر"، لافتا الى انه "طلبنا من الولايات المتحدة تأمين خط تواصل مباشر مع قادة الجيش الإسرائيلي في غزة".

ولفت الى ان "هناك استهداف مباشر من الجانب الإسرائيلي لمؤسسات الأونروا في غزة، ونعتقد أن الحرب في غزة لا زالت بعيدة عن نهايتها"، معتبرا ان "أرقام الضحايا القادمة من غزة دقيقة عكس ما تدعيه إسرائيل".

وشدد على ان "المجاعة قائمة في غزة وهي تقضي على الأطفال أولا"، معتبرا ان "القانون الدولي لا يجب أن يفرق بين أي طرف متهم بارتكاب جرائم حرب".