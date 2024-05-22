"القسام" أعلنت استهداف جرافتين عسكريتين إسرائيليتين في رفح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ عسكري، عن استهداف جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل في مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بيان، بإصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وأمس، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ عسكري، "أننا استهدفنا 5 جنود صهاينة بقنبلة يدويّة وأجهزنا عليهم من المسافة صفر في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة".