مستشفى سيدة المعونات نشر برنامج الأطباء المداومين في العيادات المجانية عن شهر حزيران

نشر مستشفى سيدة المعونات الجامعي، برنامج الأطباء المداومين في العيادات الخارجية المجانية، عن شهر حزيران 2024 في إطار التعاون بين مستشفى سيدة المعونات الجامعي- جبيل، وجمعية" من حقّي الحياة". لحجز المواعيد، الرجاء الاتصال على 09940480/ 09940481.

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