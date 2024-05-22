شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن مهاجمًا ترامب: يستخدم لغة هتلر وإشارته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخرية ترامب



وكان ترامب قد شارك يوم الاثنين، مقطع فيديو، حذف لاحقًا، على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، يظهر سخرية من المقالات الصحفية التي ستكتب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

ومن بين أجزاء النص المعروضة كان هناك عنوان فرعي يشير إلى "إنشاء رايخ موحد".

وغالبا ما يرتبط مصطلح "الإمبراطورية" باللغة الألمانية بالرايخ الثالث في ظل نظام أدولف هتلر النازي من 1945-1933.

وأكد فريق ترامب في وقت لاحق أن المقطع أزيل من حسابه.

وقالت متحدثة باسم حملته إنه "لم يكن فيديو حملة انتخابية، بل تم إنشاؤه بواسطة حساب عشوائي على الإنترنت وأعاد نشره موظف من الواضح أنه لم ير الكلمة".