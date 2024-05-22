شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يقضى على الفقر ويصنع الفارق فى حياة الملايين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عكف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ اللحظة الأولى لإنطلاقه قبل عامين، على القضاء على الفقر، وتقديم مظلة اجتماعية لملايين المصريين، ومن أجل ذلك نجح التحالف الوطني في رسم سياسات عمل للجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، وإطلاق العديد من المبادرات وتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التكامل في تقديم الخدمات المقدمة، حيث يضم التحالف في عضويته 30 مؤسسة أهلية مختلفة، ويمتاز التحالف بملكيته لقاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وحقق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجاحات عدة في الكثير من الملفات في مقدمتها ملف الصحة والأمن الغذائي، فهناك قرابة 30 مليون مواطن يستفيد من خدماته.

وقدم التحالف الوطني نموذج محترف للتطوع بين الشباب بعد أن أطلق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع، والذى يعد خطوة لاستغلال طاقات الشباب لبناء وطنهم.

يتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، كما يملك أيضا 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).