شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين: مذكره إدانة نتنياهو ووزير دفاعه لها عواقب على إسرائيل وحلفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بإدانة نتنياهو ووزير دفاعه حال صدورها ستكون لها عواقب كبيرة على إسرائيل بأكملها وليس علي نتنياهو ووزير دفاعه وفقط.

وأكد دكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن التهم الموجهة إلى نتنياهو من القيام بحرب إبادة واستخدام سياسات التجويع لإبادة واستهداف المدنيين هي ما أدانته مصر منذ بداية الحرب وأوضحته فى مذكرتها المقدمة لمحكمه العدل الدولية.

وأضاف "عناني"، أن التوتر الإسرائيلي سيزداد في الفترة المقبلة بعد انضمام مصر إلى جانب جنوب افريقيا في الدعوى المقدمة منها إلى المحكمة الدولية.

فيما أكد دكتور حمدي بلاط، أن هذه هي المرة الأولي التى تقوم المحكمة بإدانة أيا من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وهو قرار غير مسبوق، وله أهميته حيث أن معظم أعضاء المحكمة من دول أوربية، وهو الأمر الذي سيتعين علي تلك الدول رفض استقبال نتنياهو علي أراضيها مع الاضطرار إلى خفض أو وقف التعامل اقتصاديا مع اسرائيل.

وأكد الحزب أن تأكيد مصر علي نفي شائعات بخصوص تراجعها عن التقدم في الدعوي إلى جانب جنوب أفريقيا يؤكد علي موقفها الثابت منذ البداية هو وقف الحرب علي غزه والانسحاب من غزه والاحتكام إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.