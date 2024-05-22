شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت بانتخابات مجلسى إدارة دار المعارف والقومية للتوزيع وأ.ش.أ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، التصويت فى انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، بمؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط، لانتخاب الأعضاء الجدد بمجلسى الإدارة والجمعية العمومية.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، لجنة للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وشكلت اللجنة برئاسة عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة ابوباشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.