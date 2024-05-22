دعوة للاعتصام في بروكسل في 27 أيار لتشجيع الاتحاد الأوروبي على تمويل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلدهم

انتشرت دعوة للاعتصام في بروكسل يوم 27 أيار الحالي، من أجل تشجيع الاتحاد الأوروبي على تمويل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وعدم إبقائهم في لبنان.

هذا، ويناقش الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الثامن المعروف بـ"مؤتمر بروكسل"، المقرّر في 27 أيار الحالي، مجموعة من التوصيات التي جرى التوافق عليها في اليوم الحواري للمنظمات السورية الذي عقد في 30 نيسان الماضي، بحضور أكثر من 600 مشارك.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له، في وقت سابق، أن الاجتماع الوزاري سيشهد مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد ودول جوار سوريا من بينها لبنان ودول أخرى، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني السوري.

ويسعى لبنان إلى طرح ملف عودة النازحين السوريين أمام الدول الأوروبية، في وقت تقوم فيه السلطات الأمنية باجراءات لتنظيم النزوح السوري مع ازدياد الاعباء التي تسبب بها للبلاد.