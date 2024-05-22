رئيس الوزراء النرويجي أعلن اعتراف النرويج رسميا بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أن "النرويج سوف تعترف رسميا بفلسطين دولة مستقلة"، معتبرا ان "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن إسبانيا وأيرلندا تعتزمان الإعلان بشكل متزامن اليوم عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

بدورها، نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر رسمية إسبانية قولها إن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سيعلن اليوم أمام البرلمان موعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت قد أفادت وكالة رويترز عن مصدر أيرلندي مطلع، بأن الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطينية.