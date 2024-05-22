الأب غطاس في القداس بذكرى شفاء نهاد الشامي: القديس شربل علمنا الاصغاء الى كلمة الله

اشار الأب جورج غطّاس، في عظته خلال القداس الشهري في كنيسة مار شربل بدار مار مارون عنايا، بذكرى شفاء السيدة نهاد الشامي، الى ان "يوم 22 من كل شهر هو يوم الصلاة والايمان يوم المحبة والغفران ، يوم اللقاء بالرب يسوع، يوم القديس شربل ابن لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية وحبيس عنايا، آسر قلوب جميع الناس".

واعتبر غطاء ان "في هذا النهار اراد القديس شربل من خلال شفاء السيدة نهاد الشامي أن يجعل من هذا النهار وهذه الاعجوبة علامة ايمان ليقول لنا ان الرب يسوع يرافقنا فلا تخافوا بل تشددوا لأن الرب معنا".

واضاف :"القديس شربل علمنا الصلاة والصمت والاصغاء الى كلمة الله، نصلي في هذا النهار المبارك لتعود قلوبنا نقية ونخرج من هذا المكان وقلوبنا طاهرة مقدسة".