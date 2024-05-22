وزير العدل بدأ جولة في البرتغال والتقى نظيرته وطلب مساعدة لبنان للخروج من محنة النزوح

بدأ وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري والوفد المرافق، جولة في البرتغال، بدعوة من مركز الشمال الجنوب لمجلس اوروبا بعد انضمام لبنان كعضو مراقب فيه، حيث كانت المحطة الاولى في ليشبونة حيث التقى الخوري نظيرته ريتا آلاركاو في مبنى الوزارة.

بعد مراسم الاستقبال، وضع الخوري نظيرته في أجواء الوضع الراهن في لبنان بعد الأزمة الاقتصادية التي المت به، فيما تطرق البحث إلى تفاصيل وضع الجسم القضائي تحديداً ومعاناته بعدما تدنت مستويات الأجور بسبب عوامل عدة، ابرزها الأزمة الاقتصادية وانفجار المرفأ وانفلاش النزوح السوري الذي تعدى المليونين واربع مئة الف نازح .

من جهتها، اعربت ألاركاو عن "حبها للبنان الذي زارته منذ زمن وأُعجِبت بمدنه الأثرية وبمناخه، وخصوصا شعبه الذي يرفض الاستسلام امام المحن ويناضل للبقاء متميزا في الشرق".

و نقل الخوري الى الوزيرة الاركاو "خشيته من التمدد السوري الذي اصبح يهدد وجود لبنان"، وطالب وزارة العدل البرتغالية بـ"العمل على ايجاد سبل لمساعدة لبنان للخروج من محنة النزوح التي فاقمت سوء الاحوال المعيشية، ليس فقط بالنسبة للجسم القضائي، بل انعكست ارتداداتها على المستويات المعيشية للافراد في لبنان".