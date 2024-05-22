"النشرة": وفاة شاب جراء إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في تمنين

افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن أن "بلدة تمنين التحتا البقاعية فُجعت بوفاة ابنها الشاب ع.م.م جراء إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ"، موضحا ان "الشاب الذي يبلغ من العمر 19 عاما وبينما كان يلهو بمسدس حربي انطلق عيارا ناريا واصابه ما ادى وفاته، وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث".

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