نقولا لمفوضية اللاجئين: أخرجوا من لبنان قبل أن يُخرجكم الشعب بالقوّة

وجّه النائب السابق نبيل نقولا نداء إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع المتعاملين معها من جمعيات لبنانية وغير لبنانية، بالقول: "أخرجوا من لبنان محترمين قبل أن يخرجكم الشعب بالقوة".

ولفت إلى أنّ "لبنان ليس للبيع ولا للإيجار. بلدان الـ"UNHCR" تعد مئات الملايين من الكيلومترات تستطيع أن تستوعب مليوني لاجيء إضافي إلى ارضكم. انتم تحتقرون اللاجئين من خلال الفتات والعيش في مخيمات الفقر والذل وتريدون استعمالهم مستقبلا لتقويض الامن في بعض البلدان ومن بينها لبنان وسوريا".

وقال نقولا للمفوضية: "أنتم متآمرون على الدول الصغيرة من خلال القوانين التي وضعتموها والتي تطبّق فقط على الدول الفقيرة بسبب سياساتكم الإستعمارية في دول ما تسمونه العالم الثالث. أخرجوا من لبنان لسنا بحاجة لمساعدتكم الملغومة بالخبث والمؤامرات".

وشدد على "أننا نناشد السلطات الأمنية والسياسية في لبنان فتح باب الهجرة بحرًا لجميع النازحين وتسهيل مرورهم الى أوروبا أو أي دولة في استطاعتها إيوائهم وتأمين العيش الكريم لهم".