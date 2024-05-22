خامنئي التقى رئيس وزراء العراق الذي قدّم التعازي بوفاة رئيسي ورفاقه

التقى المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، في طهران، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث قدّم السوداني التعاني بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما جرّاء حادثة تحطم المروحية.
وفي وقت سابق، أمّ المرشد الأعلى في إيران صلاة الجنازة على جثامين رئيسي ورفاقه، وسط حشود إيرانية مشاركة في مراسم التشييع.
وسيشارك 50 وفدًا أجنبيًا رفيع المستوى في المراسم الرسمية التي ستقام بعد ظهر الأربعاء، وذلك بعد أن انطلقت المواكب من جامعة طهران إلى ساحة إنقلاب الشاسعة في وسط طهران.
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