حملة ترامب الانتخابية حذفت فيديو دعائي له يتضمن عبارة نازيّة

حذفت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مقطع فيديو دعائي له عبر موقع للتواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن تضمّنه عبارة نازيّة، ما استدعى تنديدًا من منافسه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وألقت حملة ترامب باللوم على موظف غير متنبه في إعادة نشر الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية ويعرض عناوين إخبارية متخيلة للولايات المتحدة بعد فوز ترامب بالرئاسة، حيث ترد عبارة "الرايخ الموحّد" المرتبطة عادة بألمانيا النازية.

وقال بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في بوسطن: "هذا هو الرجل نفسه الذي يستخدم لغة هتلر، وليس لغة أميركا"، مضيفًا "ليس من المفاجئ" أن يُنقل عن ترامب قوله "إن هتلر فعل بعض الأشياء الجيدة".

والفيديو الذي اثار الجدل نُشر على حساب ترامب في منصة "تروث سوشال".

ويسأل تعليق صوتي بينما تظهر عناوين صحافية افتراضية "ماذا سيحدث بعد فوز دونالد ترامب؟ ما هي الخطوة التالية لأميركا؟".

ووسط العناوين التي تتوالى على الشاشة مثل "الازدهار الاقتصادي!" " إغلاق الحدود"، يرد عنوان يتضمن "إنشاء رايخ موحد".

ولا توجد إشارة مباشرة إلى النازية في العنوان، ولكن كلمة "رايخ" تُستخدم للإشارة إلى الرايخ الثالث لألمانيا النازية.

وتظهر أيضا في الخلفيات التي تم توليفها باستخدام صحف قديمة عبارة الحرب العالمية الأولى. لكن يبدو أن العنوان الذي يتضمن "الرايخ الموحد" يشير إلى توحيد ألمانيا عام 1871.

وقال بايدن أيضا إن ترامب لا يزال "مهووسًا" بخسارته في انتخابات 2020.