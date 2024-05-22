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الحكومة الأيرلندية ستعلن الأربعاء اعترافها بدولة فلسطينية

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المنامة - ياسر ابراهيم - الحكومة الأيرلندية ستعلن الأربعاء اعترافها بدولة فلسطينية

الاربعاء, 22 مايو, 2024 - 05:20 صباحاً

قال مصدر مطلع إن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية غدا الأربعاء.
 
كانت، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.
 
وقالت الحكومة الأيرلندية مساء الثلاثاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.
 
(رويترز)
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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