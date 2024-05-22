أبوالغيط يرحب بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ترحيبًا عاليًا بالخطوة المهمة التي قررت كل من ‎النرويج و‎أيرلندا وإسبانيا اتخاذها بالاعتراف بدولة ‎فلسطين.

وقال في تغريدة على موقع التواصل إكس "أحيي وأشكر الدول الثلاث على تلك الخطوة التي تضعها عل الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع".

تطور إيجابي

وأضاف أبوالغيط "أدعو الدول التي لم تفعل ذلك إلى الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة.. وأبارك لفلسطين على هذا التطور الإيجابي".

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 مايو الحالي.

وأفادت وسائل إعلام نرويجية بأن الحكومة النرويجية ستعلن اليوم الأربعاء الاعتراف بدولة فلسطين.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع أن الحكومة الأيرلندية أيضا ستعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم الأربعاء.

سفير الاتحاد الِأوروبي بالأردن: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.

وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي - خلال محاضرة في جمعية الشؤون الدولية بعنوان "سياسة الاتحاد الأوروبي في الأردن والشرق الأوسط في ضوء الأحداث السائدة"، بمواقف الأردن ودوره بقيادة الملك عبدالله الثاني ومساعيه للعمل على وقف إطلاق النار في غزة منذ الأيام الأولى للحرب وحتى اليوم، قائلا:"إن دور الأردن رئيسي ويعمل على عدة مستويات للتوصل إلى وقف إطلاق النار".. واصفا العلاقة بين الأردن والاتحاد بالقوية للغاية والتعاون الاقتصادي في ازدياد، مشيدا بأهمية عقد منتدى اقتصادي أوروبي أردني في عمّان الشهر المقبل هو "الأول من نوعه" في المنطقة.

وقال السفير إن "الملك من أول الساعين لوقف الحرب على غزة حيث زار بروكسل في 3 نوفمبر والتقى بقيادات الاتحاد الأوروبي وحذر من أن استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب العودة إلى حل سياسي أو إنجاح حل الدولتين، مما سيشعل المزيد من الصراع، وأن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين" مؤكدا على مواقف الأردن في رفضه التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج الأراضي المحتلة وبأنه سيكون "خطًا أحمرا وسيشكل انتهاكًا للقانون الدولي".

وعن قرار المحكمة الجنائية بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس، أكد تشاتزيسافاس على ما قاله مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أن المحكمة "مؤسسة دولية مستقلة "الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها".

وأكد على أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددها 27، شددوا على ضرورة الحاجة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واحترام جميع مبادئ هذا القانون، موضحا أن الاتحاد "لم يتجاهل" الممارسات الإسرائيلية، وحذر إسرائيل منذ البداية "أنها ستتحمل عواقب أفعالها في غزة".