الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وتزامنا مع "عيد الفصح الثانيالصغير" الذي يصادف اليوم.

وأثارت اقتحامات بن جفير السابقة للأقصى ردود فعل غاضبة فلسطينية وإقليمية. وجاء الاقتحام بعد فترة وجيزة، من اعتراف أيرلندا والسويد والنرويج بدولة فلسطين، واستدعاء إسرائيل سفيريها من السويد والنرويج على خلفية هذا الاعتراف.

وبالتزامن، اقتحم مستوطنون باحات الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد منذ ساعات الصباح بالتزامن مع تشديد الإجراءات على أبوابه ومنع المصلين من الدخول والصلاة في باحاته، والتضييق على الطلبة الحاضرين للدراسة داخل المدارس الموجودة في باحات المسجد الأقصى.

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات كبيرة للأقصى خلال فترة اقتحامات "عيد الفصح الثاني/الصغير".

وجرفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، قطعة أرض مساحتها 4 آلاف متر مربع في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لإقامة احتفال للمستوطنين بما يسمى "عيد الشعلة" مطلع الأسبوع المقبل.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، بإعلان رئيس وزراء أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، على أن يكون القرار نافذا اعتبارا من 28 مايو الحالي، مثمنة مواقف أيرلندا في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وأخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن جمهورية أيرلندا، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية، ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

وقالت "إن حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترفا به بموجب القانون الدولي، وتجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بها بعد، بالوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض".

كما حثت الرئاسة الفلسطينية، دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي مازالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تعترف بها وفق حل الدولتين المعترف به دوليا، المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967، وأن تحذو حذو جمهورية أيرلندا والنرويج وأسبانيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وتقدم الرئاسة الفلسطينية بهذه المناسبة الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة والشكر موصول للجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تواصل جهودها واتصالاتها وزياراتها المقدرة.

كما أشادت الرئاسة بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين وسفارات دولة فلسطين، وجميع الأجهزة الفلسطينية ذات العلاقة.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت الرئاسة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين، وأن استكمال اجراءات صدور مراسيم الاعتراف يوم 28 مايو الجاري.

وثمنت الرئاسة، في بيان، اليوم، قرار النرويج لأهميته في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين، مؤكدة أن مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

وذكرت أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترفا به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض.