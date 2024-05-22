الصين تحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة

ياسر رشاد - القاهرة -

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون-بين، الولايات المتحدة على الالتزام الجاد بتعهداتها بعدم استخدام تايوان كأداة لاحتواء الصين، وعلى التوقف عن إفراغ مبدأ صين واحدة من مضمونه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - ردا على سؤال حول تهنئة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للزعيم الجديد لمنطقة تايوان - إن "ما تفعله الولايات المتحدة ينتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وينتهك التزامها السياسي بالحفاظ على العلاقات الثقافية والتجارية وغيرها من العلاقات غير الرسمية فقط مع منطقة تايوان وأن هذا يرسل إشارة خاطئة للغاية إلى القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى (استقلال تايوان) وتأسف الصين على ذلك وتعارضه، وقدمت احتجاجات رسمية جادة للولايات المتحدة".

وأكد - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأربعاء أنه "لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، ومسألة تايوان تقع في صميم المصالح الأساسية للصين، وهي (الخط الأحمر الأول) الذي يجب عدم تخطيه في العلاقات الصينية-الأمريكية"، مشددا على أن "الصين تعارض بشدة التفاعلات الرسمية بأي شكل من الأشكال بين تايوان والولايات المتحدة وتعارض التدخل الأمريكي في شؤون تايوان بأي شكل أو تحت أي ذريعة".

وزير الخارجية الصيني: نقف بثبات إلى جانب إيران وسنواصل التعاون الاستراتيجي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن بلاده تقف بثبات إلى جانب الإيرانيين، وتؤمن بأنه تحت قيادة المرشد الأعلى علي خامنئي، ستحول إيران حكومة وشعبا حزنها إلى قوة، وستعزز استراتيجياتها الراسخة بحزم، وستحافظ على الاستقرار والتنمية الوطنيين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء وانج يي، نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، في أستانا.

وأضاف وانج يي، أنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع، فإن الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع إيران، وحماية المصالح المشتركة، وبذل المساعي من أجل السلام الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن هذا الحادث المؤسف صدم العالم، وأن إيران فقدت قائدين بارزين، وأن الصين فقدت صديقين وشريكين جيدين.

من جانبه.. شكر نائب وزير الخارجية الإيراني، الصين على دعمها الثابت لبلاده، مؤكدا أن إيران تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، وتلتزم بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، موضحا أن إيران تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، وتلتزم بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.

كما شكر الجانب الصيني على تعزيز المصالحة بين إيران والسعودية، معربا عن استعداد إيران لمواصلة العمليات ذات الصلة لتحسين العلاقات مع دول المنطقة.

الآلاف يحتشدون في طهران استعدادًا لتشييع جثمان رئيسي

تجمّع عشرات آلاف الإيرانيين في وقت مبكر الأربعاء في وسط طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى الأحد في حادث تحطم مروحية في شمال غرب إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وتجمّعت الحشود في جامعة طهران ومحيطها، حيث سيؤم المرشد علي خامنئي الصلاة على جثمان إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين قضوا معه في الحادث.

ولاحقا، ستنظم مدينة بيرجند، مسقط رأس رئيسي، الخميس، موكبا تليها جنازة ودفن في مدينة مشهد.

ويُذكر أنه تحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.

وكان رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

كما تشغل إيران مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها.

ويعود تاريخ أسطولها الجوي العسكري إلى حد كبير إلى ما قبل ثورة عام 1979.