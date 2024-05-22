شؤون الحرمين تسخر كوادرها البشرية والتقنية لتقديم خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام

ياسر رشاد - القاهرة - سخرت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع كوادرها البشرية والآلية والتقنية؛ لتقديم خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام، ومنها الخدمات على أبواب البيت العتيق، من خلال 897 موظفا وموظفة، موزعين على 89 بابا خصصت لاستقبال ضيوف الرحمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء عن الهيئة قولها "إن أبواب المسجد الحرام المستخدمة في الوقت الحالي 89 بابا، ويتم في يوم الجمعة فتح 15 بابا إضافية لخدمة المصلين"، مشيرة إلى تحديد 3 أبواب لدخول المعتمرين، و50 بابا مخصصة للمصلين و20 بابا مخصصة للطوارئ، و16 بابا داخليا، كما تشرف الإدارة على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات وتوجيههم عند امتلاء المصليات بما يحقق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام والترحيب بهم عند دخولهم وتطييب المصلين بالطيب.

وأضافت أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد المصلين وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة أبواب الدخول؛ لتسهيل حركة خروجهم، مشيرة إلى وجود مراقبين ينفذون التعليمات الخاصة بالإدارة المتعلقة بعدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها؛ مما يسهم في نظافة المسجد الحرام، وتأدية النسك والعبادات براحة واطمئنان.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأكثر بحثًا على جوجل لهذا السبب

تصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مؤشرات جوجل لليوم الثاني على التوالي، حيث بحث عنه الملايين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بسبب حالته الصحية والتي كشف عنها الديوان الملكي مؤخرًا.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خرج أمس ليطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعبر الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لكل من سأل عن العاهل السعودي للاطمئنان على صحته، داعياً المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية".

جاء ذلك عقب ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس، التي تناولت مُجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، ولاسيما ما يتصل بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والدفع بمسارات العمل الثنائي والمتعدّد مع الدول الشقيقة والصديقة للمملكة نحو آفاقٍ أوسع على مختلف الأصعدة والمجالات.. وفق لما نقلته وسائل الإعلام السعودية.

يذكر أن الديوان الملكي السعودي كان قد أصدر في وقت سابق من يوم الأحد الماضي، بيانا بشأن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث قال إنه "سيخضع لبرنامج لعلاج التهاب في الرئة".

وجاء في البيان الآتي: "استكمل خاد الحرمين الشريفين الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وتبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي، حتى يزول الالتهاب".