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أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية يرحب بقرار أيرلندا وإسبانيا والنرويج

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، على قرار أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، قائلًا إن "العالم الحر ينتصر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني".

واستدعت الخارجية الإسرائيلية سفيريها بالنرويج وأيرلندا للتشاور على خلفية قرار الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

واستنكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القرار، قائلًا إن "الإرهاب يؤتي ثماره".

كما أكد أكد كاتس على استمرار الحرب لتحقيق أهدافها المعلنة وتفكيك حركة حماس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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