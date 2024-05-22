شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: الاعتراف بدولة فلسطين واجب أخلاقى وضرورة لتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بإدانة نتنياهو ووزير دفاعه، دليل جديد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.

وأوضح مهران، في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هذا القرار بمثابة خطوة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي وتأكيد على جرائمه وانتهاكه القوانين الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولي التي تقوم المحكمة بإدانة أيا من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وهو قرار غير مسبوق، وله أهميته حيث أن معظم أعضاء المحكمة من دول أوربية.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن اعتزام دول إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، للاعتراف بدولة فلسطين، دليل على أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة، مطالبا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات فورية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس فقط واجبًا أخلاقيًا بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. نحن بحاجة إلى جهود دولية موحدة لدعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.