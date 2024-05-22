شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ملحوظ على انتخابات مجلس إدارة وعمومية دار المعارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، بمؤسسة دار المعارف، إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع لانتخاب الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وبدأ منذ قليل، التصويت فى انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، بمؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط، لانتخاب الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، لجنة للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وشكلت اللجنة برئاسة عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.