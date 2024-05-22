شكرا لقرائتكم خبر عن "كوبرى مشاة".. كلمة السر لإنقاذ الأهالى من "معديات الموت".. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " كوبرى مشاة.. كلمة السر لإنقاذ الأهالى من معديات الموت"، استعرض خلاله واقعة معدية أبو غالب التى راح ضحيتها 11 فتاة و10 إصابات حتى الآن، حيث استيقظ المصريون، صباح أمس الثلاثاء، على حادثة غرق سيارة من أعلى معدية نهرية منتهية الترخيص (عبّارة تنقل الركاب والبضائع والسيارات بين ضفتي نهر النيل)، حملت السيارة الميكروباص على متنها عدد من الفتيات سقطت من أعلى معدية في الرياح البحيري بمنشأة القناطر في الجيزة "معدية أبو غالب"، وتعرضت بعض الفتيات للغرق.

تكررت الحوادث المتعلقة بمعديات النيل، مثلما حدث في أغسطس 2023 وعبّارة الوراق، حيث حمّل أهالي الضحايا المسئولين المسؤولية مرارًا، بسبب إهمال الجهات المسؤولة في تفعيل التفتيش على القوارب - المعديّات النيلية، دون النظر إلى المعديات رغم أهميتها، لأنها وسيلة تنقل الفقراء والأكثر احتياجًا والطلاب، وهو نفس ما حدث فى أغسطس 2023 حيث استيقظ المصريون على حادثة غرق سيارة من أعلى معدية نهرية، حملت على متنها 23 شخصًا من عزبة التفتيش بمركز أشمون، أغلبهم أطفال لم تكن أعمارهم قد تجاوزت 15 عامًا وقتئذ، كانوا من عمال التراحيل العائدين من دوامهم الليلي في مزرعة للدواجن، وراح ضحية الحادث شخصين بالغين و8 أطفال.

المعديات هي في حقيقة الأمر تعتبر الوسيلة الوحيدة للانتقال في معظم الجزر والمناطق الداخلية الممتدة بطول النهر، والتي حسب الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات المصرية فإن عددها 144 جزيرة "أعلنت كمحميات طبيعية ويسكنها 3 ملايين نسمة"، منها 95 جزيرة على طول المجرى الرئيسى من أسوان حتى قناطر الدلتا، و30 جزيرة على فرع رشيد و 19 جزيرة على فرع دمياط، كما أوضحت تقارير معهد بحوث النيل أنها 128 جزيرة، فيما أعلنت الهيئة العامة للمساحة أنها 181 جزيرة، ومعهد بحوث الأراضي والمياه قدرها بحوالي 209 جزيرة، وقد استصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1969 لعام 1998 بتحديد عدد الجزر بـ144 جزيرة فقط.

وإليكم التفاصيل كاملة:

كوبرى المشاه هو الحل.. واقعة معدية أبو غالب تفتح ملف "معديات الموت".. و9 ألاف و500 معدية تخدم 3 مليون نسمة في 144 جزيرة ومناطق نائية..45% منها غير مرخصة.. وطلبات إحاطة منذ 4 سنوات لحل الأزمة ولكن لا جديد يذكر

برلمانى