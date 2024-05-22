شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس للنواب: 6 مليارات جنيه زيادة متوقعة فى الإيرادات بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيادة الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025 وهي 10 مليار جنيه بزيادة 6 مليارات جنيه عن العام المالى الجارى جاءت كالآتي 1.5 مليار جنيه نتيجة زيادة نشاط، و4.5 مليار جنيه نتيجة فرق العملة.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن فرق زيادة الإيرادات للنشاط.

وتسائل سالم، عن أسباب مضاعفة مخصص الإهلاك والاستهلاك للضعف من 475 مليونا إلى 950 مليونا في مشروع الموازنة العامة الجديدة.

وأجاب ممثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" نتيجة زيادة المعدات والالات الجديدة المشتراة والمستخدمة"

ووجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤال للمثل المنطقة الإقتصادية للقناة قائلا:" ما أسباب زيادة مخصصات مطالبات ومنازعات من 100 مليون الي 250 مليون ؟".

وعلق ممثل الهيئة قائلا:"عايزين نطبق المعايير المحاسبية السليمة والمخصصات كانت غير مطابقة فقررنا زيادة مبلغ سنوي وقسمنا المبلغ علي اكثر من سنة حتي نصل للمبلغ المطلوب ويكون مطابق ومحقق للمعايير المحاسبية".

وفيما يخص زيادة بند وسائل النقل من 6 حتي 16 مليون، علق ممثل الهيئة العامة للتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:" العامين السابقين كان هناك حظر علي شراء وسائل نقل فوضعتا هذا المبلغ احتياطيا لإحلال وتجديد وسائل النقل عندنا حال رفع الحظر هذا العام".



