شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة.. 26.7 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية.. و11.9 مليار للإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025، مبلغ 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19.3٪.



ووفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، الذي ألقاه وزير المالية أمام مجلس النواب، تم تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4٪، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية، و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى.

كما تم تخصيص 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه، و18.4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.



