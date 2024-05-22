السعودية ترفع جاهزيتها للتصدي للحوادث والهجمات السيبرانية خلال موسم الحج

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب محافظ الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني علي المطيري، رفع الجاهزية للهجمات والحوادث السيبرانية خلال موسم الحج هذا العام.

وقال المطيري ـ في مقابلة خاصة مع قناة الإخبارية السعودية اليوم الأربعاء إن "الهيئة الوطنية تنفذ خطة برنامج تعزز من خلالها الأمن السيبراني لرفع الجاهزية السيبرانية للأنظمة من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام".

وأوضح أن هذا البرنامج يطور أيضا من القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ويعزز من مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن والجهات الوطنية المشاركة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشار المطيري، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة من خلال تنفيذ العديد من التمارين العملية بمشاركة الجهات الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج، عن طريق إنشاء غرفة للعمليات، تعمل على مدى الساعة على رصد وتحليل التهديدات السيبرانية، ومشاركتها مع الجهات الوطنية، من أجل احتواء الوضع والسيطرة عليه.

وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون الخارجية تُطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطين

دعت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، اليوم الأربعاء، ألمانيا إلى ضرورة أن تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين، كونه سيؤدي إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وقالت فارسين خلال لقاء جمعها مع رئيس مكتب تمثيل ألمانيا لدى دولة فلسطين أوليفر أوفتشا في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إن ألمانيا يمكنها أن تلعب دورا أساسيا يؤدي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الضرورية، واتخاذ خطوات لوقف انتهاكات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشادت بقرار الحكومة الألمانية استئناف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معربة عن شكرها لدعمها المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشروعات تنموية، أو المساهمة في بناء القدرات والبنية التحتية، مؤكدة أن هذه المساعدات تسهم في تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين .

واستعرضت خطط الحكومة الفلسطينية وتطلعاتها، مؤكدة ضرورة دعم الحكومة وتمكينها وتحقيق الاستقرار المالي لها، كما أكدت أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية بين فلسطين وألمانيا، وضرورة عقد جلسة مشاورات سياسية بشكل دوري، وتفعيل اللجان الحكومية المشتركة.

كما تطرقت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين إلى مجمل التطورات السياسية في فلسطين، خاصة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء النقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتصعيد إسرائيل عدوانها الوحشي بحق المدنيين العزل.

بدوره، أكد أوفتشا موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، واستمرار بلاده في تقديم الدعم للفلسطينيين من خلال العديد من المشروعات في مُختلف المجالات، مُشيرًا إلى أن هذا التعاون يدل على مدى اهتمام الحكومة الألمانية والتزامها تجاه فلسطين، والحرص على تقديم المساعدة في العديد من القطاعات.