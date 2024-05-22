التحالف الإسلامي والأمم المتحدة يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم الأربعاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلادمير فورونكوف، سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة، ومبادرات التحالف الإسلامي في مجالاتها الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والدور الذي يقوم عليه التحالف الإسلامي في تنسيق الجهود الدولية، وتكثيفها للدول الأعضاء في التحالف .

وأشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالجهود التي يقدمها التحالف الإسلامي، بما يخدم مصالح الدول المتحالفة في حربها على الإرهاب، وما وصل إليه التحالف من إنجازات في تنسيق الجهود الدولية للحرب ضد الإرهاب، مؤكداً الدور الريادي للسعودية ـ دولة المقر ـ في دعم هذا التحالف مٌنذ إنشائه وحتى اليوم، وذلك إيماناً منها بوجوب التكاتف الدولي في هذا الشأن.

من جهته، أعرب الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ممثلةً في وكالة الأمانة العامة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وما تقدمانه في سبيل دعم و مساعدة و تدريب الدول الأعضاء في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة وبناء القدرات المؤسسية، وتنسيق الجهود الدولية والمساعدة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وصولاً إلى النشر والتوعية بمخاطر الإرهاب وآثاره.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي مع المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية، وحرص التحالف على إقامة شراكات إستراتيجية بين المنظمات الدولية، وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

الخارجية السعودية ترحب بقرار اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين

أعربت وزارة الخارجية السعودية ،عن ترحيب المملكة السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج ، ومملكة إسبانيا ، وجمهورية إيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وثمنت المملكة - في بيان اليوم الأربعاء ،وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس" - هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار، الذي من شأنه الإسهام في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية - بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

وزير خارجية الأردن: اعتراف دول أوروبية بفلسطين اليوم قرار مهم ونرحب به

رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي باعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذا قرار مهم.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، بمقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، إن دولا أخرى ستنضم لإسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأدان اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة اليوم، معتبرا ذلك خرقا للقانون الدولي.