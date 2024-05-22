نقابة الصحافة حددت عطلة الصحافة في عيد "المقاومة والتحرير"

اشارت نقابة الصحافة اللبنانية، في بيان الى انه "يصادف يوم السبت الواقع فيه 25 أيار 2024 عيد "المقاومة والتحرير"، لذلك يرجى التعويض بتعطيل الصحف يوم الاحد 26 أيار 2024 بدلاً عن يوم السبت 25 الجاري، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

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