مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال سجلوا 11 محضر ضبط بحق المحلات التي لم تستوفِ المعايير الصحية

قام مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال، تحت إشراف رئيسة المصلحة لمى علم الدين، بجولة تفتيشية على محال تصنيع وبيع البوظة العربية والكوكتيل في مناطق البترون، طرابلس، البداوي والميناء، وذلك ضمن جهود المصلحة لمتابعة ملفات السلامة الغذائية وضمان التزام المحلات بشروط الصحة العامة. وخلال الجولة، تم تسجيل 11 محضر، ضبط بحق المحلات التي لم تستوفِ المعايير الصحية المطلوبة.

وقد أكدت علم الدين "استمرار هذه الجولات التفتيشية لضمان التزام جميع المحلات شروط الصحة والسلامة العامة، بهدف حماية المستهلكين وتوفير منتجات غذائية آمنة وصحية، ما يضمن تحسين مستوى الجودة الغذائية في جميع مناطق الشمال".