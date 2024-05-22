العثورعلى جثة ناطور داخل أرض زراعية في سهل بلدة طليا

عُثر على المواطن ح. ط جثة مصابة بثلاث طلقات من سلاح حربي داخل أرض زراعية في سهل بلدة طليا يعمل ناطورا فيها. يذكر أن الضحية هو من عرب الفاعور في البقاع الأوسط، وقد استلمت عائلته الجثة، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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