دهم محال في سوق الهرمل أصحابها سوريون وختم بعضها بالشمع الأحمر

نفذت دورية من معلومات الامن العام - شعبة البقاع بالتعاون مع مركز الامن العام في الهرمل الإقليمي حملة دهم على محال أصحابها سوريون في سوق الهرمل حيث تم إقفال بعضها بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات وختمها بالشمع الأحمر. و ما زالت الحملة مستمرة وستشمل المحال التجارية في كل القضاء.

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