النشرة: مصلحة الاقتصاد في الجنوب سطرت 3 محاضر ضبط في حق مؤسسات مخالفة

افاد مراسل النشرة في صيدا ان مصلحة الاقتصاد في الجنوب جالت في بلدات انصارية، عنقون وقانا والحصيلة وحررت ثلاثة محاضر ضبط بحق مؤسسات مخالفة وتلف بضاعة محجوزة وجاءت المخالفات كالتالي :

- فرن على الحطب في منطقة الغازية يستفيد من الطحين المدعوم ويبيع ربطة الخبز بوزن ٦٤٠ غرام علما ان الوزن الرسمي هو ٨٠٨ غرام وعليه نظم محضر ضبط بحقه وعلى الفور زاد عدد الارغفة في كل ربطة للالتزام بالوزن.

-عدم اعلان اسعار في احدى السوبرماركت في بلدة قانا قضاء صور

-محطة محروقات في بلدة عنقون قضاء صيدا تبيع صفيحة البنزين ٩٥ اوكتان بسعر اعلى من السعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.

- تلف بضاعة محجوزة في بلدة الانصارية قضاء صيدا واعادة الكشف على منطقة التحضير والتثبت من تنفيذ جميع الشروط المطلوبة.