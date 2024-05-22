الصفدي: الوضع في الضفة الغربية على حافة الهاوية وإذا انفجر فالصراع سيأخد منحى أخطر

حذر وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي من أن "الوضع في الضفة الغربية على حافة الهاوية وإذا انفجرت الأوضاع فالصراع سيأخد منحى أخطر". واعتبر الصفدي ان "قرارات إسرائيل ببناء بؤر استيطانية جديدة رسالة بأنها مستمرة بأعمالها غير الشرعية وتقتل فرص حل السلام".

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