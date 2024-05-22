أبو الغيط حيا قرار إسبانيا وإيرلندا والنروج "الشجاع" الاعتراف بدولة فلسطين

حيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم قرار إسبانيا والنروج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين اعتبار من 28 أيار الحالي. واكد ابو الغيط إنه يرحب عاليا ب"الخطوة الهامة التي اتخذتها الدول الثلاث". أضاف : "أحيي وأشكر الدول الثلاث على تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع وادعو الدول التي لم تفعل ذلك الى الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة"، مباركا "لفلسطين على هذا التطور الايجابي".

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