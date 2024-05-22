لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يقتحم باحات الأقصى

الشارقة - اميمة ياسر -

قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأربعاء، باقتحام باحات المسجد الأقصى، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وجاء اقتحام بن غفير، الوزير اليميني المتطرف، وسط حراسة مشددة وبين مجموعة من الأشخاص.

وفي تصريحات صحفية، قال بن جفير: "من المكان الأقدس لشعب اسرائيل المكان التابع فقط لدولة اسرائيل"، وفقا لمزاعمه، "أنا أقول إنه هذا المساء سنحصل على إثبات آخر لمذا يجب أن نقوم بإبادة تامة لحركة حماس".

وأضاف الوزير المتطرف: "الدول التي اعترفت اليوم بدولة فلسطينية أعطت جائزة للقتلة، من أجل إبادة حماس يجب الدخول بقوة أكثر إلى رفح والقيام بعملية اقتلاع جذور".

وعلى الرغم من أن اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى ليست المرة الأولى من نوعها، حيث تكررت مرات عدة وهو بمنصبه الحالي، لكنها الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويأتي اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي عقب إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج، اعترافهم بفلسطين كدولة مستقلة ودعوة باقي الدول للانضمام إليهم.