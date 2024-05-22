«بعض الأطراف تتعمد الإساءة لجهود القاهرة».. مصدر رفيع المستوى: وساطة مصر لوقف إطلاق النار بغزة جاءت بعد إلحاح

الشارقة - اميمة ياسر -

قال مصدر مصري رفيع المستوى إن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بقطاع غزة، جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف المصدر أن "مصر تستغرب من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة."

وتابع المصدر: "إن بعض الأطراف تقوم بممارسة لعبة توالى الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة، تارة يتهم قطر وتارة يتهم مصر للتهرب من قرار وقف إطلاق النار بغزة."

وواصل المصدر: "من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة، ونتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما تم نشره لمصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة."