«عليك أن تشعر بالقلق».. نتنياهو يهدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة الاعتقال

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحات غاضبة، هدد فيها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعدما وصفه بـ "الفاسد".

وفي مقابلة مع شبكة ABC News ، رد نتنياهو على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن السفر خارج إسرائيل بعد توصيات المدعي العام، حيث قال: "لست قلقاً على الإطلاق بشأن وضعي، أعتقد أن المدعي العام كريم خان من يجب أن يشعر بالقلق بشأن وضعه".

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتهامات الموجهة إليه معتبرا إياها "كاذبة وسخيفة"، زاعما أن إسرائيل توفر الآن ما يقارب نصف مياه غزة، والسماح بدخول نصف مليون طن من الطعام والدواء باستخدام 20 ألف شاحنة.

وادعى نتنياهو أن خان يقدم وقائع كاذبة، كما يسعى لتشويه صورة إسرائيل، وأنه يقوم بحملة تشويه، معتبراً أنه "يصب الزيت على نار معاداة السامية التي تجتاح العالم، حيث يهاجم الدولة اليهودية الوحيدة، ويحاول تقييدنا ومنعنا من تنفيذ مسؤوليتنا."

والإثنين الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، و3 من قادة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.