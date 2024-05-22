بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.. نتنياهو مهددا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: عليك أن تشعر بالقلق

الشارقة - اميمة ياسر - هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحات غاضبة، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد أن وصفه بالفاسد.

وأجاب رداً على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن السفر خارج إسرائيل بعد توصيات المدعي العام: "لست قلقاً على الإطلاق بشأن وضعي، أعتقد أن المدعي العام كريم خان من يجب أن يشعر بالقلق بشأن وضعه.

ونفى نتنياهو، في مقابلة مع شبكة ABC News الاتهامات الموجهة إليه، واعتبرها "كاذبة وسخيفة"، وزعم أن إسرائيل توفر الآن ما يقارب نصف مياه غزة، والسماح بدخول نصف مليون طن من الطعام والدواء باستخدام 20 ألف شاحنة.

وزعم نتنياهو، أن خان يقدم وقائع كاذبة، كما يسعى لتشويه صورة إسرائيل، وأنه يقوم بحملة تشويه، معتبراً أنه يصب الزيت على نار معاداة السامية التي تجتاح العالم، حيث يهاجم الدولة اليهودية الوحيدة، ويحاول تقييدنا ومنعنا من تنفيذ مسؤوليتنا.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، و3 من قادة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.