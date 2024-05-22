نسبة النجاح أكثر من 85%.. إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بقنا، أن أغلب المدارس الابتدائية بدأت في إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأضاف المصدر لمصراوي، بأن الصف السادس الابتدائي لم يعد يعامل معاملة الشهادة، كما كان في السابق، فكل مدرسة مسؤول عن تصحيح الامتحانات ورصدر الدرجات وإعلان النتائج دون كنترول مركزي يجمع مدارس المحافظة كالشهادة الإعدادية.

وأشار المصدر إلى أن نسبة النجاح في الصف السادس الابتدائي تجاوزت 85% بأغلب مدارس محافظة قنا، مع تسلم أولياء الأمور بأغلب المدارس ذات الكثافة الصغيرة النتائج وشهادة إتمام المرحلة الابتدائية.