انتهاء فحص 86% من ملفات التصالح في مخالفات البناء بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

قال اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى فحص 86% من ملفات التصالح والتقنين التي تقدمت منذ بداية تطبيق قانون التصالح الجديد، مؤكدًا أنه يوجد إقبال شديد من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة أنه مازال الباب مفتوح لاستقبال الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

وأكد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء في تصريح اليوم، أنه يجري التيسير على المواطنين لإتاحة الفرصة لهم للتصالح على العديد من المخالفات التي كان غير متاح التصالح عليها من قبل، مشيرًا إلى أنه يجري أولًا التقدم بملفات التقنين، وعقب الانتهاء منها يحق للمواطن التصالح على كافة المخالفات بعد ذلك.

وأوضح أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بفتح أبواب المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لاستقبال الملفات الخاصة بتقنين الأوضاع، والتصالح على المخالفات بكافة أنواعها و إسراع وتيرة الإجراءات تسهيلًا على المواطنين، وتشجيعهم على التقدم لتقنين أوضاعهم وبالتالي إنهاء كافة المخالفات.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجان لعقد لقاءات مع مشايخ وعواقل القبائل البدوية، لتوضيح قانون التقنين الجديد لهم، وحثهم على سرعة التقدم بملفات التقنين والتصالح على المخالفات، مما يعود عليهم بالنفع.